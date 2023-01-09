Донецк, 9 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В ходе устроенных 9 января боевиками ВСУ обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики были прямые попадания в многоквартирные дома. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Сообщается, что ракеты попали в дома, находящиеся на улице Петровского по адресам 189 и 233 «г» в Донецке. Ранее в СЦКК сообщили, что в течение дня в ходе обстрелов был повреждён частный жилой дом в Александровке по адресу: улица Горького, 64.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — отметили в центре.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе обстрелов Александровки 9 января был ранен мужчина.