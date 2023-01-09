Соледар, ДНР, 9 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о скором освобождении населенных пунктов Соледар и Артемовск Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат»

«Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе <…>», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала в понедельник, 9 января. Также командир спецотряда отметил хорошие результаты ЧВК «Вагнер» на особо значимых для логистики ВСУ участках.

Утром 9 января Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении от ВСУ населенного пункта Бахмутское, находящегося к северо-востоку от Артемовска.

Ранее Алаудинов сообщал об успешном продвижении Вооруженных сил Российской Федерации на соледарском направлении.