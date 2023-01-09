Киев, 9 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Заявление о сложении депутатского мандата сделал депутат Верховной рады Андрей Аксёнов, написал 9 января другой украинский депутат Алексей Гончаренко.

Ukrinform via ZUMA Wire/TASS Андрей Аксёнов

«Это тот самый Аксёнов, у которого был российский паспорт на момент избрания депутатом», — пишет Гончаренко.

По словам украинского депутата, Аксёнов был главой города Доброполье в контролируемой Киевом части Донбасса.

Гончаренко возмущается. По его мнению, то, что человек с российским гражданством был депутатом Рады 11 месяцев, — «это какой-то сюр».