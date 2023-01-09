Токио, 9 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже, считает политолог Акихиро Матоба в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

Давид Сикейрос. От диктатуры Порфирия Диаза к Революции. Люди с оружием в руках. 1957

По мнению политолога, войны не выигрывают оружием. Он уточнил, что оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать.

Акихиро Матоба привел в пример поездку политика в Вашингтон в конце 2022 года, итогом которой стал новый пакет американской военной помощи Киеву. При этом эксперт считает попытки выпросить больше военной техники бесполезными, так как у Киева становится все меньше солдат, которые могут этой техникой пользоваться.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер заявил, что киевский режим всё более часто демонстрирует свою авторитарность, в то время как СМИ Запада занимаются раздуванием мифа об Украине как о якобы «свободолюбивой демократии».