Берлин, 9 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вопрос о проведении переговоров по Украине, которые якобы вел с представителями ЕС заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в правительстве Германии не подтвердили. По словам официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта, у него нет никакой информации по данной теме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Козак

«У меня нет такой информации», — заявил в ходе брифинга 9 января Хебештрайт.

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Напомним, 21 февраля 2022 года Дмитрий Козак, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина, будут ли власти Украины выполнять Минские соглашения, заявил, что «они не хотят — ни по Минску, ни без Минска <…> возвращать Донбасс в состав Украины».