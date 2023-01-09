* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. «Медиазона»* ― СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Александр Щербак/ТАСС Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом)

Основатель «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Такое решение 9 января принял Басманный суд Москвы в ходе заседания о заочном аресте подозреваемого.

Как пояснил следователь, Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был объявлен в международный розыск», ― цитирует ТАСС слова представителя следственных органов.

Уточняется, что Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»).

Напомним, Пётр Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) известен как участник (по другой информации — продюсер) феминистской панк-рок-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).