Ереван, 9 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Для проведения обсуждения гражданской миссии на границе с Азербайджаном прибыла в Ереван оценочная группа Европейского союза. Об этом 9 января сообщает пресс-служба МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял членов группы технической оценки ЕС во главе с Марчином Видрой. Группа была отправлена в Армению для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии ЕС (на границе с Азербайджаном — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи сторонами была обсуждена работа миссии наблюдателей ЕС, которая закончилась 19 декабря 2022 года, и добавляется, что в рамках этого глава МИД Армении дал высокую оценку наблюдательной миссии «в укреплении стабильности в регионе и предотвращении новой агрессии против Армении», а также «выразил готовность к продолжению сотрудничества»

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в армянском городе Гюмри правоохранителями был задержан ряд участников митинга у 102-й российской военной базы.