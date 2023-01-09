Москва, 9 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала действия представителей бразильской оппозиции, а также протесты в Бразилии 8 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте ведомства 9 января.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона убеждена в важности сохранения внутриполитического и конституционного строя в Бразилии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате воскресных протестов в Бразилии пострадали около 50 человек.