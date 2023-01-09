Пекин, 9 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Назначенный 30 декабря 2022 года министром иностранных дел Китая Цинь Ган совершит серию визитов по странам Африки. Об этом 9 января сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Xinhua/Global Look Press Цинь Ган

«Эта поездка в Африку станет первым зарубежным визитом для Цинь Гана на посту главы МИД КНР», — подчеркнул Вэньбинь.

Он отметил, что подобный шаг нового главы китайского дипломатического ведомства свидетельствует о том, что Пекин высоко ценит дружеские отношения со странами Африки. Визиты главы МИД Китая пройдут с 9 по 16 января.

Напомним, что Вэньбинь после назначения на пост министра отметил, что Пекин намерен и дальше «непрерывно» развивать китайско-российские отношения.