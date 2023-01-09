Пекин, 9 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, сообщает 9 января МИД КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По сообщению китайского ведомства, 9 января состоялся телефонный разговор между главами МИД Китая и России. Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису.

Цинь Ган в ходе беседы выразил готовность поддерживать тесные контакты с Сергеем Лавровым.

«Мы готовы продвигать вперед китайско-российские отношения», — приводит МИД Китая слова Цинь Гана.

Цинь Ган, экс-посол Китая в США, был назначен на должность главы МИД Китая 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные об эпидемической ситуации в стране.