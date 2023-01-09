Донецк, 9 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики погибли в результате действий преступного киевского режима с начала спецоперации 4409 граждан, в том числе 132 ребёнка. Такие данные привели в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Уничтоженные после обстрела ВСУ пассажирский автобус в Донецке

«За 326 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 640 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе спецоперации территории погибли 3769 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего — 4409, в том числе детей — 132», — сказано в сообщении представительства в телеграм-канале.

По данным ДНР, всего с начала спецоперации по территории республики было выпущено 178 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 255 ракет БМ-27 «Ураган». Кроме того, достоверно известно об обстреле территории республики из ОТРК «Точка-У» — было зафиксировано 37 фактов.

Как говорится в материалах представительства, «за 326 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14 615 фактов ведения огня». При этом отмечено, что большинство таких фактов — 14 284 — были связаны с применением тяжелого вооружения.

Напомним, в 2021 году в результате действий украинских террористов в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения. По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, с начала военной операции украинских террористов против народа Донбасса до 2022 года в регионе погибли 5038 мирных граждан, из которых 91 ребёнок.