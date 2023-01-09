Москва, 9 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 9 января заявил, что лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжают поддерживать контакты.

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь подтвердил, что Путин и Макрон поддерживают контакт, несмотря на все имеющиеся разногласия.

«Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 9 января также заявил, что поставки Киеву французского вооружения не изменят направление развития специальной военной операции.