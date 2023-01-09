Якутск, 9 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В ходе полёта у пассажирского самолёта Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», следовавшего по маршруту Маган — Магадан, оторвалась дверь. Видеозапись произошедшего 9 января разместили очевидцы инцидента на своих станицах в разных соцсетях.

Лев Федосеев/ТАСС Ан-26

По словам очевидцев, во время полёта у воздушного судна разгерметизировался люк в грузовом отсеке, в котором находились пассажиры.

Также указывается, что в результате произошедшего никто из 25 пассажиров самолёта не пострадал, только у некоторых из них сорвало с голов шапки, а пилоты сразу осуществили экстренное приземление. Транспортная прокуратура ведёт проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января самолёт авиакомпании «Победа» при взлёте увело с полосы в пермском аэропорту «Большое Савино».