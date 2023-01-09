Генсек НАТО не исключил возможность поставок киевскому режиму танков
Столтенберг не исключил, что НАТО может начать поставки танков Abrams и Leopard Киеву
Стокгольм, 9 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия). Об этом он заявил в интервью, опубликованном 9 января газетой Svenska Dagbladet.
«Не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — сказал генсек Североатлантического альянса.
По мнению Столтенберга, конфликт на Украине будет долгим. Он также считает, что поставки Киеву вооружений якобы приближают мир в регионе. Генсек также отметил, что урегулирование ситуации, вероятно, произойдёт в ходе переговоров, но их результаты будут зависеть от «соотношения сил на земле».
«Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать её поддерживать оружием», — подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что НАТО поставляет Киеву больше вооружений, чем раньше можно было представить.
Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. США и их союзники по НАТО стремятся помешать этому, поставляя различные виды вооружений.