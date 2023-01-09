Стокгольм, 9 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия). Об этом он заявил в интервью, опубликованном 9 января газетой Svenska Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — сказал генсек Североатлантического альянса.

По мнению Столтенберга, конфликт на Украине будет долгим. Он также считает, что поставки Киеву вооружений якобы приближают мир в регионе. Генсек также отметил, что урегулирование ситуации, вероятно, произойдёт в ходе переговоров, но их результаты будут зависеть от «соотношения сил на земле».

«Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать её поддерживать оружием», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО поставляет Киеву больше вооружений, чем раньше можно было представить.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. США и их союзники по НАТО стремятся помешать этому, поставляя различные виды вооружений.