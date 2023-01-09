Москва, 9 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. За сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии выступает Москва. Об этом говорится в опубликованном 9 января заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Беспорядки в Бразилии

Мария Захарова «Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнёром, активным участником БРИКС, «Группы двадцати», в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН».

Комментируя погромы в столице Бразилии 8 января в зданиях органов государственной власти, представитель МИД РФ выразила решительное осуждение действий радикально настроенных представителей оппозиции республики. Она подчеркнула, что недопустимы попытки нарушить в стране конституционный строй.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пришёл к власти по итогам народного волеизъявления, и выразила бразильскому лидеру поддержку и надежду на то, что ему удастся успешно преодолеть последствия произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Бразилии прошли очередные всеобщие выборы, в частности бразильцы решали вопрос о будущем президенте. По итогам второго тура, президентом страны был избран Лула да Силва, за которого проголосовали 50,90% избирателей.

В должность новый глава государства вступил 1 января 2023 года. Через неделю в столице Бразилии вспыхнули беспорядки, в стране ввели режим чрезвычайной ситуации, да Силву эвакуировали из столицы.