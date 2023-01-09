Москва, 9 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину передали сборник сочинений и рисунков детей, созданный из работ победителей конкурса «Что значит быть с Россией». Сборник вручил главе государства министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи в Кремле, состоявшейся 9 января.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Сергей Кравцов

«Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу передать вам книгу. Мы провели конкурс «Что значит быть с Россией». Много стихотворений, рисунков, сочинений ребята нам прислали», — заявил Кравцов, передавая книгу.

Президент поблагодарил министра просвещения за подарок.

Напомним, в ходе встречи в Кремле 9 января речь шла о ходе капитального ремонта зданий детских образовательных организаций. Также глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Путину о поддержке школ в сельской местности, о развитии среднего профессионального образования. Также шла речь о вопросе помощи педагогическим вузам и о ситуации с образованием в новых регионах РФ.