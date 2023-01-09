Бразилиа, 9 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В результате массовых протестов в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии, а двумя потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом 9 января сообщает газета 20 minutos.

Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press Беспорядки в Бразилии

В прошедшее воскресенье, 8 января, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару прорвались на территорию резиденции главы государства, а также в здание Верховного суда. В результате протестов были задержаны более 400 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила беспорядки в Бразилии и назвала произошедшее «трусливым и насильственным нападением на демократию».