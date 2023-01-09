Москва, 9 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Ввести предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений предложил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«По закону, перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ссылку об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — предложил Гусев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении актера Артура Смольянинова, снявшегося в ряде сериалов и таких известных фильмах, как «9 рота», «Жара», «1612», глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В частности, он заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему наплевать на Россию.

Смольянинов, несомненно, предатель, человек, игравший в «9 роте» отрекся от своей страны и, значит, большинства своих ролей, отметил депутат Госдумы Гусев.

«Но те, кто создавали фильмы и сериалы, в которых он снялся, не должны от этого страдать. И зритель не должен страдать от предательства актера. Но знать об этом зритель должен», — убежден парламентарий.