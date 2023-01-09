Киев, 9 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В захваченной режимом Киева Днепропетровской области Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 9 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 12:31 (13:31 мск).

Также режим воздушной тревоги был объявлен в захваченной киевскими боевиками части Запорожской области.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.