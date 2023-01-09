Берлин, 9 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с осуждением беспорядков, произошедших с столице Бразилии.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Беспорядки в Бразилии

Также в сюжете: Уже более 400 участников беспорядков в Бразилии задержаны властями

Глава внешнеполитического ведомства выразила солидарность с народом латиноамериканской страны.

«Мы солидарны с народом Бразилии, с его демократическими институтами и с президентом», ― подчеркнула она в сообщении в Twitter.

По словам Бербок, произошедшее в Бразилиа ― «трусливое и насильственное нападение на демократию».

Читайте также: Шольц выразил поддержку президенту Бразилии и раскритиковал протесты

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в столице Бразилии против недавно избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы вспыхнули 8 января. Его пришлось эвакуировать из Бразилиа в Сан-Паулу.

В ходе беспорядков сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару захватили здание конгресса. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца в связи с беспорядками. В свою очередь бывший бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что никак не провоцировал возникновение этих беспорядков, и призвал своих сторонников к мирным демонстрациям.

Ранее по теме: В Совфеде назвали произошедшее в Бразилии странным путчем