Тбилиси, 9 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Грузинские власти отказались вернуть Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», которые были переданы Тбилиси украинской стороной в 2008 году. Об этом говорится в опубликованной 9 января статье украинского временного поверенного в делах в Грузии Андрея Касьянова для издания «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

По словам Касьянова, киевский режим просил помощи у всех своих международных партнёров, включая Грузию.

«Киев просил передать комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года», — написал он.

Кроме того, киевский дипломат отметил, что также украинская сторона просила у Тбилиси поставить переданные Грузии США американские противотанковые комплексы Javelin, однако грузинская сторона отказалась от оказания Киеву какой-либо военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Der Spiegel написало, что Германия ищет обещанные киевскому режиму 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.