Донецк, , 13:56 — REGNUM Отдельные котельные в городе Донецке Донецкой Народной Республики периодически выходят из строя из-за различных внешних факторов, таких как, например, мороз и обстрелы, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Здание котельной пострадавшей от обстрела. Донецк © Александр Рюмин/ТАСС

«Подвоз воды продолжает осуществляться, котельные работают. Мы все понимаем, безусловно, изношенные сети, нарушение водоснабжения, нарушение электроснабжения приводят к остановке тех или иных котельных», — заявил мэр города в эфире Первого канала 9 января.

Также Кулемзин отметил, что, несмотря на обстрелы инфраструктуры и определенные сбои, ситуация в целом находится под контролем.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела поселка Александровки со стороны ВСУ один мужчина получил ранение.

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