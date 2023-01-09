Донецк, 9 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Отдельные котельные в городе Донецке Донецкой Народной Республики периодически выходят из строя из-за различных внешних факторов, таких как, например, мороз и обстрелы, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Рюмин/ТАСС Здание котельной пострадавшей от обстрела. Донецк

«Подвоз воды продолжает осуществляться, котельные работают. Мы все понимаем, безусловно, изношенные сети, нарушение водоснабжения, нарушение электроснабжения приводят к остановке тех или иных котельных», — заявил мэр города в эфире Первого канала 9 января.

Также Кулемзин отметил, что, несмотря на обстрелы инфраструктуры и определенные сбои, ситуация в целом находится под контролем.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела поселка Александровки со стороны ВСУ один мужчина получил ранение.