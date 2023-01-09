Варшава, 9 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Тему происходящего на Украине решил обсудить с правительством Польши польский президент Анджей Дуда. Об этом 9 января написал возглавляющий польское бюро нацбезопасности Яцек Сивера в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Польские министры были приглашены Дудой на встречу 9 января. Предполагалось, что обсуждаться будет «актуальная ситуация в сфере безопасности». Планировалось рассмотреть политику Варшавы в отношении Киева в рамках союзнических отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев рассчитывает на новую военную помощь со стороны Запада, в том числе на польские танки. В Польше заявляют, что серьёзных поставок танков Киеву не планируют.

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