Пекин, 9 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Китай призывает Соединенные Штаты предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные об эпидемической ситуации в стране, сообщил на брифинге 9 января официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам официального представителя МИД Китая, Вашингтону нужно своевременно и открыто предоставить ВОЗ данные о ситуации с распространением в стране COVID-19, а также предпринять меры для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии.

Он также добавил, что Китай призывает избегать политизации COVID-19 и опираться на проверенные научные данные в вопросах борьбы с пандемией.

По сообщению Reuters, Китаю требуются надежные поставки энергоносителей, из-за чего он увеличивает свою и так рекордную добычу угля, а также восстанавливает свои отношения с Австралией, которая может потеснить на этом рынке Россию.

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