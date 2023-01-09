Прага, 9 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Чешский суд в ходе заседания 9 января оправдал бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабишу по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press Андрей Бабиш

По данным журналистов, прокурор требовал для Бабиша назначить тюремное заключение условно, а также оштрафовать его. Политика обвиняли в незаконном использовании €2 млн из фондов Европейского союза на строительство собственного конференц-центра с отелем возле Праги.

Отмечается, что после такого вердикта суда у бывшего премьер-министра выросли шансы на победу в президентских выборах, которые пройдут в Чехии 13 и 14 января. По данным журналистов, он является одним из фаворитов.

Напомним, ранее Бабиш обвинял Москву в «уничтожении» российско-чешских отношений, ссылаясь на высылку 20 сотрудников посольства Чехии в России в апреле 2021 года после того, как Прага выслала 18 послов РФ, обвинив российскую сторону в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.