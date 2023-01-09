Нью-Дели, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Экспорт индийских вооружений и военной техники за последние пять лет вырос в восемь раз. На сегодня Индия поставляет этот вид продукции в более чем 75 стран. Об этом 9 января сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

Indiannavy.nic.in Военно-морские силы Индии

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По его словам, в Индии создана надёжная производственная экосистема оборонной промышленности, что дало возможность стране в последние годы стать ведущим экспортёром оборонной продукции. Сингх добавил, что государство продолжает работать «над расширением своих оборонных производственных мощностей».

«Мы по-прежнему привержены поддержке партнёрских отношений, которые были созданы до сих пор, а также формируем новые связи для будущего роста», ― написал глава минобороны Индии в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре индийская аэрокосмическая, оборонная, военная инженерно-строительная и технологическая компания Tata Advanced Systems (TASL) заявила о планах расширить производство вооружений. Речь идёт о разработке беспилотников, артиллерийских орудий и боевых машин.

Напомним, в 2021 году Индия заняла третье место в мире по расходам на оборону, которые составили $76,6 млрд. Отметим, что 64% из них было направлено на закупку оружия индийского производства.