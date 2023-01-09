Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. За период новогодних и рождественских праздников заболеваемость COVID-19, гриппом и другими ОРВИ в Петербурге существенно сократилась, опустившись ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 9 января начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

«Со 2 января по 8 января заболеваемость ОРВИ совокупного населения составила 34,6 (случая) на 10 тыс. (человек), что на 43% ниже уровня эпидемического порога. И ниже на 75% по сравнению с 52-й, последней календарной неделей 2022 года. Отмечается снижение заболеваемости абсолютно во всех возрастных группах», — сказала Катаева.

Регистрация гриппа в первые дни 2023 года, по сравнению с последней неделей прошлого года, снизилась на 54%. По коронавирусной инфекции показатель заболеваемости уменьшился на 47%, по другим ОРВИ — на 49%. Число случаев пневмонии снизилось на 44%.

Заболеваемость детского населения Петербурга в новогодние праздники уменьшилась на 40%, взрослого — на 47%. Представитель Роспотребнадзора связала это с досрочно начавшимися в декабре каникулами у школьников и общим разобщением населения в период новогодних и рождественских праздников. Однако пока угроза новых вспышек гриппа и ковида в Северной столице сохраняется.