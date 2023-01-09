Песков назвал жесткой позицию Кремля в вопросе борьбы с коррупцией
В Кремле прокомментировали вопрос уголовной ответственности за коррупцию
Москва, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Россия будет продолжать бороться с коррупцией, власти страны имеют довольно жесткую позицию по этому вопросу. Об этом говорит то, что президент России Владимир Путин внёс для рассмотрения в Государственную думу РФ законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Такое мнение высказал 9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что могут возникнуть «определенные сложности», однако это никак не повлияет на позицию Кремля.
«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма жесткая позиция. Нельзя сказать, что проблему не удалось искоренить нигде в мире», — заявил пресс-секретарь президента России.
Он также отметил, что в данном вопросе продолжится взаимодействие России с дружественными странами. А что касается недружественных стран — то этого взаимодействия уже нет, заметил Песков.
Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года.