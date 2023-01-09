Москва, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Россия будет продолжать бороться с коррупцией, власти страны имеют довольно жесткую позицию по этому вопросу. Об этом говорит то, что президент России Владимир Путин внёс для рассмотрения в Государственную думу РФ законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Такое мнение высказал 9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Он отметил, что могут возникнуть «определенные сложности», однако это никак не повлияет на позицию Кремля.

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма жесткая позиция. Нельзя сказать, что проблему не удалось искоренить нигде в мире», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что в данном вопросе продолжится взаимодействие России с дружественными странами. А что касается недружественных стран — то этого взаимодействия уже нет, заметил Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года.