Балтийск, Калининградская область, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Более двух тысяч военных Балтийского флота задействованы на учениях по отработке навыков ведения современного боя, сообщает 9 января пресс-служба флота.

Виталий Невар/ТАСС Морская пехота Балтийского флота

Согласно сообщению, в ходе выполнения учебно-боевых задач свыше двух тысяч военнослужащих из соединений и частей армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного боя.

Военнослужащие, по данным пресс-службы, выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, оттачивают действия в обороне, в наступлении, при ведении инженерной разведки местности. Отмечается, что боевые стрельбы проводятся как в дневное, так и в темное время суток.

«Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов».

По данным пресс-службы, мероприятия боевой подготовки здесь продлятся до февраля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, драматический театр Балтийского флота в Кронштадте может быть закрыт и расформирован, если подтвердятся многочисленные жалобы на антипатриотическую позицию сотрудников театра, не поддержавших словом и делом специальную военную операцию Вооруженных сил России.