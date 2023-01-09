Варшава, 9 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Только символической партией танков Leopard ограничит помощь Киеву Польша, передаёт Zet. Заявление на эту тему сделал возглавляющий бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Leopard

Комментируя информацию о том, что Польша будет участвовать в вооружении Киева, Кумох сказал, что сведения о передаче Украине «всех Leopard или большого числа Leopard» — стопроцентная дезинформация.

Речь может идти только о «символической поддержке» Киева Польшей. Нелепо думать, что Варшава передаст украинской стороне десятки или сотни Leopard.

«Украина заинтересована в том, чтобы группа стран Запада передала им определённое ограниченное число этого типа танков», — пояснил Кумох, добавив, что Польша может стать частью этой коалиции, но в одиночку «ничего делать не станет».

Напомним, ранее The Wall Street Journal распространило информацию о намерении Варшавы поставлять Киеву танки Leopard 2.