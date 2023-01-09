Москва, 9 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, поэтому ненависти к простым гражданам страны у России не может быть по определению. Об этом 9 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

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Он подчеркнул, что Россия «не ведёт войну с Украиной».

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», ― подчеркнул в интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев.

Он также отметил, что украинские традиции близки жителям России. Секретарь Совбеза напомнил, что украинский язык сохраняется в Крыму как один из государственных. Кроме того, во многих российских городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца.

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«На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», ― указал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию, используя украинский народ как пушечное мясо, как «таран против России». Глава российского государства подчеркнул, что на протяжении целого ряда лет западные страны выкачивали и эксплуатировали ресурсы Украины, поощряли геноцид и террор в Донбассе.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия воюет не с жителями Украины, «а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса».