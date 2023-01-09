Соледар, ДНР, 9 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Соледаре отмечено массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки, сообщил 9 января 2023 года представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Также в НМ отмечают: Киев пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военных, что там проходит ротация, но это неправда.

По достоверным данным источников канала svarschiki, командир 61-й бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи 9 января вывести все оставшиеся подразделения из города:

«Оставление города приказано осуществлять максимально скрытно, чтобы не привлекать внимание других подразделений ВСУ. Однако бегство не осталось незамеченным и вызвало панику в рядах 10-й горно-штурмовой и 17-й танковой бригад ВСУ. Остатки этих подразделений еще удерживают некоторые позиции в Соледаре, но постыдный уход 61-й бригады ставит их под угрозу окружения и полного уничтожения».

Напомним, ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными населённого пункта Бахмутское. Это юго-восточное предместье Соледара, оно открывает дорогу с нового направления в центр города. Возможность продвижения войск туда открылась еще в конце декабря 2022 года, когда был ликвидирован ключевой опорный пункт ВСУ.

Бахмутское и Артёмовск (Бахмут)

«Взятие Бахмутского обозначает нашу тактику. В Артёмовске мы уже давно могли дойти до центра, частный сектор остался позади. Однако мы этого не делали, необходимо было закрепить фланги, что мы и предпринимаем. Наши военные продвигаются в Соледаре. Бои идут рядом с предприятием «Артёмсоль». Неподалёку находятся около семи шахт. Можно сказать, что почти весь Соледар наш. Арестович (советник офиса украинского президента Алексей Арестович — прим. ИА REGNUM) говорит, что Соледар взяли в подковку. На самом деле ситуация намного хуже. Наши военные идут медленно, небольшими бросками, прогрызая участок за участком. Скоро в такой же подковке окажется и Артёмовск», — пояснил военкор Марат Хайруллин.

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Ранее о том, что ВС РФ ведут тяжелые бои в городе Соледаре, где украинские войска несут большие потери, известил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков. По его словам, военные из ЧВК «Вагнер» в Соледаре выполняют функцию штурмовых подразделений, освобождать город им помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».

На востоке Украины наблюдается «сложная ситуация», заявила 8 января заместитель министра обороны киевского режима Анна Маляр. Известно, что большая часть ВСУ состоит из мобилизованных. Успех в Соледаре способен вызвать эффект «домино» для всей группировки ВСУ в Донбассе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это не первый случай массового бегства ВСУ. В середине октября 2022 года офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко извещал: киевские боевики самовольно оставляют позиции в районе Артёмовска. По его словам, в основном это происходит из-за плохого морально-психологического состояния военных киевского режима, серьёзных потерь и потери связи с командованием.

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