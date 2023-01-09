Песков: поставки французских колесных танков Киеву не способны сорвать цели спецоперации

Москва, , 13:24 — REGNUM Европейский союз, НАТО и США вкачали уже десятки млрд долларов в поставки вооружения режиму Киева, однако последние ничего не изменят и не способны сорвать цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Боевая работа расчетов ракетных систем залпового огня ВС России в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил представитель Кремля, решение Парижа о поставках Киеву французских колесных танков не является только решением Франции. При этом он добавил, что коллективная Европа, НАТО и США уже вкачали десятки миллиардов долларов в киевский режим своими поставками оружия.

«Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России абсолютно доверяет информации российского Минобороны о ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

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