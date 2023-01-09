Москва, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Информация об общении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с европейскими чиновниками на предмет подписания мирных соглашений «Минск-3» не соответствует действительности. Об этом 9 января представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Очередная утка, никто об этом не говорил. Если я правильно понимаю, эти сообщения были о другом человеке с такой же фамилией», — заявил Песков.

Ранее Песков прокомментировал предложение Евгения Пригожина о помиловании первой группы заключенных, завершивших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер». По его словам, помилование может осуществлять только указом президента, однако перед этим амнистия должна пройти документальную процедуру, затем региональную и федеральную.