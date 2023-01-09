Стокгольм, 9 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Йенс Столнберг в интервью сообщил, что существует только один план, а именно, чтобы Турция и Венгрия ратифицировали заявку как можно скорее.

«Я не могу обещать, когда это может произойти, но я уверен, что это произойдет», — сообщил Столтенберг.

Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным опроса, около половины опрошенных жителей Финляндии выступили против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в Североатлантический альянс.