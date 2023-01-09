Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В период новогодних праздников в Санкт-Петербурге на пожарах погибли семь человек, еще 16 человек получили различные травмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 9 января заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок. При этом значительно увеличилось число инцидентов, связанных с использованием пиротехники.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили 225 выездов на различные происшествия. В городе был зарегистрирован 221 пожар. «Все случаи травматизма произошли в жилом секторе, и пять погибших — тоже в жилом секторе», — отметил Титенок. Пожарными и спасателями спасено 44 человека, еще 189 человек на пожарах эвакуировано из опасных зон.

Из общего числа пожаров 59 возгораний произошли в жилом секторе. И среди них есть пожары, возникшие из-за неосторожного применения пиротехники. «Зафиксировано пять случаев загораний от попадания пиротехнических зарядов. Все случаи — на балконах жилых домов», — сказал представитель ГУ МЧС. В прошлые новогодние праздники такой случай был всего один.

На водных объектов Петербурга благодаря работе сотрудников спасательных подразделений, активно занимавшихся профилактикой, серьезных происшествий не зафиксировано.