Москва, 9 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Скандал вокруг актера Артура Смольянинова доказывает необходимость мобилизации деятелей культуры в фронтовые концертные бригады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января заявил первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме, организатор фестиваля «Добровидение» Олег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«Давайте проводить мобилизацию деятелей культуры и искусства в концертные бригады», — заявил Нилов.

Он обратил внимание на то, что не наблюдается «очередей» из деятелей искусств для выступления перед участниками специальной военной операции.

«Я провел рождественские праздники в ДНР, Запорожье, Мелитополе, сделали, что смогли — концерты и на улицах, и в госпиталях выступали. Но я не видел большой конкуренции. И нет этих тысяч, сотен бригад пока нет — профессиональных, ездят общественники», — сказал Нилов, напомнив, что во время Великой Отечественной войны на передовые и в ближайшие тылы, в госпитали были направлены тысячи бригад артистов.

При этом, по мнению депутата, инициатива должна исходить снизу.

«Добровольцы должны стоять в очереди: отправьте меня, я хочу», — сказал он.

Формирование таких агитационных бригад как раз и может стать той лакмусовой бумажкой для деятелей искусств и культуры, убежден Нилов.

В отношении актера Артура Смольянинова, снявшегося в ряде сериалов и таких известных фильмах, как «9 рота», «Жара», «1612», глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В частности, он заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему наплевать на Россию.