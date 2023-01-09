Москва, 9 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 9 января прокомментировал предложение Евгения Пригожина о помиловании первой группы заключенных, завершивших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что помилование можно осуществлять только указом президента, однако перед этим амнистия должна пройти документальную процедуру, затем региональную и федеральную.

«Помилование осуществляется в строгом соответствии с законом», — отметил представитель Кремля.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных завершила полугодовой контракт и покинула зону специальной военной операции.