Москва, 9 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Кремль не обладает точными данными о числе иностранных компаний, которые остались работать на территории России. Об этом 9 января журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе пресс-конференции у Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле относятся к тому, что почти 76% иностранных компаний остались работать в России.

Пресс-секретарь российского лидера ответил, что не обладает точными данными, хотя эта информация очень важна. По его словам, безусловно, есть компании, которые остались на российском рынке. Дмитрий Песков сказал, что кто-то ушел, кто-то остался, и российский рынок проворно занимает освободившиеся ниши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что порядка 75,9% иностранных компаний на фоне санкций и специальной военной операции осталось в России.