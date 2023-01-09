Кремль осуждает организаторов погромов в Бразилии — Песков

Москва, , 13:22 — REGNUM Кремль следит за тем, как развиваются события в Бразилии в связи с охватившими страну беспорядками. Об этом 9 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Димитрий Песков.

Протесты сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в Бразилиа. 09.01.2023 © ANDRE BORGES/EPA/EFE/ТАСС

«Мы решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. Поддерживаем президента Бразилии [Лулу да Силву], его действия, направленные на восстановление порядка и законности», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также заявил, что Москва ценит действия бразильского президента, направленные на развитие отношений между Бразилией и Россией.

Стоит отметить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что поддерживает Силву и осуждает участников погромов.

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