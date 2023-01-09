Песков сообщил о позиции Кремля в отношении последних событий в Бразилии
Кремль осуждает организаторов погромов в Бразилии — Песков
Москва, 9 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Кремль следит за тем, как развиваются события в Бразилии в связи с охватившими страну беспорядками. Об этом 9 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Димитрий Песков.
ANDRE BORGES/EPA/EFE/ТАСС
Протесты сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в Бразилиа. 09.01.2023
«Мы решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. Поддерживаем президента Бразилии [Лулу да Силву], его действия, направленные на восстановление порядка и законности», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков также заявил, что Москва ценит действия бразильского президента, направленные на развитие отношений между Бразилией и Россией.
Стоит отметить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что поддерживает Силву и осуждает участников погромов.