Москва, 9 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится 9 января с министром просвещения Сергем Кравцовым. Запланировано заслушивание итогов 2022 года по вопросу проведения капитального ремонта школ и детских садов. Об этих планах президента РФ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По его словам, наряду с вопросом хода капремонта школ и детских садов, будет рассмотрен вопрос оснащения детских образовательных учреждений. Ранее сообщалось, что до конца 2026 года необходимо отремонтировать 7300 школ, на что будет направлено 418 млрд рублей.

Напомним, 3 января в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в ходе которой были обсуждены вопросы отечественной приборной базы.