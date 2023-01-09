Москва, 9 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Не придавать большого значения публикациям в телеграм-каналах призвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это касается и слухов о мобилизации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Комментируя слухи о том, что в России может быть продолжена мобилизация, Песков 9 января в беседе с журналистами отметил, что не стоит придавать такого значения публикациям в телеграм-каналах.

«Главным источником информации является власть во главе с президентом [страны] и брифинги [официального представителя Минобороны Игоря] Конашенкова», — сказал Песков.

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Напомним, в России частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 г. на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. К ноябрю она была завершена.