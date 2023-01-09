Тегеран, 9 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В Тегеране началась подготовка официального визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию. Об этом 9 января, как передаёт агентство ИРНА, сообщил на пресс-конференции представитель МИД исламской республики Насер Канани.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

По словам иранского дипломата, Раиси был приглашён турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Дата визита пока не сообщается.

Канани также подчеркнул, что отношения Турции и Иран в настоящее время находятся на самом высоком уровне.