Москва, 9 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий кинотеатрам легально показывать зарубежные фильмы, разрабатывается в Госдуме, сообщил депутат палаты парламента Антон Горелкин («Единая Россия»).

Александра Просвирникова ИА REGNUM Кинотеатр

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания», которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Он напомнил, что попытки внести такой законопроект предпринимались в 2022 году, однако эксперты видели риск для российских онлайн-кинотеатров.

«Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат», — полагает депутат.

Так что у «Аватара» может появиться шанс снова побороться за кассовые сборы в России, но уже, видимо, у третьей его части, допустил Горелкин.

Чтобы побить 3,5-миллиардный рекорд, который «Аватар» удерживает уже 13 лет, «Чебурашке» нужно собрать еще 500 миллионов рублей, и многие считают, что это вполне реально.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя.