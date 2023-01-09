Москва, 9 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Вскрыт очередной факт провокации, которую пытаются провести в отношении российских военных спецслужбы Украины. На территории, где с 24 февраля по 6 сентября 2022 года находились ВС РФ, разрываются могилы умерших естественным путем граждан, их тела специально уродуются и сбрасываются в подготовленные ямы, чтобы показать насильственный характер их гибели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет России

Эти факты стали известны сотрудникам Межведомственного координационного штаба РФ. По ним организовано расследование, сообщили 9 января журналистам в Следственном комитете РФ.

Известно, что масштабную антироссийскую провокацию, направленную на обвинение в военных преступлениях военнослужащих Вооруженных сил России, организовали в канун православного Рождества спецслужбы Украины — сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

«После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел, а также имитируют проведение процессуальных действий», — говорится в сообщении СКР.

По данным ведомства, данная провокация организована для «привлечения внимания западной аудитории».