Минск, , 13:03 — REGNUM Государственный секретарь Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на встрече с президентом белорусского государства Александром Лукашенко 9 января назвал ушедший 2022 год годом, определившим выход двух стран на новый этап интеграции.

Дмитрий Мезенцев © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции <…>», — заявил госсекретарь.

Также Мезенцев отметил, что актуальность реализации программ Союзного государства приобрела особую значимость в связи с условиями внешнего давления со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко на встрече с Мезенцевым вновь поднял тему о создании совместного с Россией крупного медиахолдинга.

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