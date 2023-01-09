Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Драматический театр Балтийского флота в Кронштадте может быть закрыт и расформирован, если подтвердятся многочисленные жалобы на антипатриотическую позицию сотрудников театра, не поддержавших словом и делом специальную военную операцию Вооруженных сил России.

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская пристань в Кронштадте

Как сообщают 9 января «Невские Новости», проверкой театра и обоснованности массовых жалоб зрителей на антипатриотическую позицию труппы и техперсонала театра займется комиссия Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ. Речь идет о политических высказываниях сотрудников театра, в том числе на сцене, нежелании артистов и техперсонала выезжать на гастроли в зону СВО и работать над патриотическими постановками.

«Принято решение направить комиссию для всестороннего изучения обстановки, сложившейся в творческом коллективе. В случае подтверждения поступившей к нам информации будут сделаны организационные выводы», — сказал собеседник издания в Минобороны РФ.

По данным источника, в случае закрытия театра историческое здание Кронштадтского морского собрания может быть передано организации, связанной с Кронштадтским морским собором.