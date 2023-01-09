Пекин, 9 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Китаю требуются надежные поставки энергоносителей, из-за чего он увеличивает свою и так рекордную добычу угля, а также восстанавливает свои отношения с Австралией, которая может потеснить на этом рынке Россию. Об этом 9 января сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Напоминается, что в конце 2020 года властями КНР на фоне их недовольства позицией Австралии по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 был введён неофициальный запрет на ввоз австралийского угля.

Также указывается, что в конце 2022 года из-за энергетического кризиса в мире и прихода к власти нового австралийского правительства отношения Пекина с Канберрой существенно улучшились, и было проведено несколько китайско-австралийских встреч на высоком уровне.

Кроме того, уточняется, что в начале 2023 года три коммунальных предприятия и одна сталелитейная компания из КНР получили право заказывать уголь из Австралии и, как ожидается, в течение ближайших месяцев такие разрешения получат и другие китайские предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что правительство Китая настаивает, чтобы ЕС занял объективную позицию по поводу отмены антиковидных ограничений в КНР.